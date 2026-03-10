Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin final tarihi netleşti. Dizide Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer karakterinin ölümünün ardından ''Veliaht final mi yapacak, final bölümü ne zaman?'' soruları gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte Veliaht final bölümü tarihi ve son bölümde yaşananlar...

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Veliaht dizisine daha önce uzun süre şans tanındı ancak reytingler istenen seviyeye ulaşamadı. Peki, Veliaht final mi yapacak, final bölümü ne zaman?

Veliaht final mi yapacak, final bölümü ne zaman? Zaferin ölümü sonrası dizinin akıbeti merak konusu oldu!

VELİAHT FİNAL Mİ YAPACAK?

Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisinin akıbeti belli oldu. Dizinin beklenen reyting artışını sağlayamaması ve ekonomik kayıpların devam etmesi nedeniyle yapımcılar final kararı aldı. Veliaht önümüzdeki haftalarda ekranlara veda ederek final yapacak.

VELİAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Veliaht dizisinin final bölümü 26. bölüm olarak planlandı. Sinan Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Veliaht, Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra set İstanbul’a taşınacak ve final bölümü çekilecek.

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veliaht’ın 24. bölümünde Zafer’in ölümü büyük yankı uyandırdı. Derya boşanma davasını sonuçlandırarak özgürlüğüne kavuştu, Faroz Kars’a gelerek Timur’a iş teklifi sundu. Reyhan ise geçmişten gelen gizemli kişiyi tanımaya çalıştı. Zülfikar Karslı’nın gerçek veliahtı da ortaya çıkarken olaylar giderek daha da karmaşık bir hal aldı.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veliaht’ın 25. bölümü 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek. Yeni bölümde Timur ve Reyhan’ın aşkı ve Faroz’un gerçekleri açıklamasıyla gelişen tüm olaylar ekranlarda olacak.

