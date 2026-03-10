Anadolu Ajansı
Bakan Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak atanmasını kutlayan Bahçeli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
