Kuyumcukent'te büyük soygun! Uzun namlulu silahlarla gelip milyonlarla kaçtılar
İstanbul'da bulunan Kuyumcukent'te dün sabah ağızları açık bıraktıran bir soygun gerçekleşti. Yüzü maskeli 7 kişi uzun namlulu silahlarla kapalı otoparktaki istiflenmiş paraları araçlara yükledi. Soygun anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- Olay dün sabah saat 07.30 sularında İstanbul Yenibosna'daki Kuyumcukent'in kapalı otoparkında yaşandı.
- Yüzü maskeli 7 soyguncu, 2 araçla otoparka geldi.
- Soyguncular, taşınmayı bekleyen ve istiflenmiş haldeki paraları araçlara taşıdı.
- Paraların başında bekleyen 2 kişi silahla korkutularak bir köşede bekletildi.
- Soyguncular, paraların bir kısmını aldıktan sonra araçlarla olay yerinden uzaklaştı.
- Olay, uzun namlulu silah taşıyan şahısların gerçekleştirdiği soygun saniye saniye kameralara yansıdı.
Kuyumculuk sektörünün dünyada ve ülkemizdeki en büyük üretim ve ticaret tesislerinden olan Kuyumcukent'te hayrete düşüren bir soygun yaşandı.
7 KİŞİ GELDİLER
Haberlercom'un haberine göre; İstanbul Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'in kapalı otoparkında dün sabah saat 07.30 sularında 2 araç geldi. Yüzü maskeli 7 soyguncu, otoparkta taşınmayı bekleyen ve istiflenmiş halde bulunan paraları araçlara taşıdı. Paraların başında bekleyen 2 kişiyi silahla korkutarak bir köşede bekleten soyguncular, paraların bir kısmını aldıktan sonra yine araçlarla kayıplara karıştı.
ANBEAN KAMERADA
Uzun namlulu silah taşıyan şahısların gerçekleştirdiği soygun saniye saniye kameralara da yansıdı. Ağızları açık bıraktıran soygunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.