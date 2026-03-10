İstanbul'da bulunan Kuyumcukent'te dün sabah ağızları açık bıraktıran bir soygun gerçekleşti. Yüzü maskeli 7 kişi uzun namlulu silahlarla kapalı otoparktaki istiflenmiş paraları araçlara yükledi. Soygun anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumculuk sektörünün dünyada ve ülkemizdeki en büyük üretim ve ticaret tesislerinden olan Kuyumcukent'te hayrete düşüren bir soygun yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik: O elini indir

7 KİŞİ GELDİLER

Haberlercom'un haberine göre; İstanbul Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'in kapalı otoparkında dün sabah saat 07.30 sularında 2 araç geldi. Yüzü maskeli 7 soyguncu, otoparkta taşınmayı bekleyen ve istiflenmiş halde bulunan paraları araçlara taşıdı. Paraların başında bekleyen 2 kişiyi silahla korkutarak bir köşede bekleten soyguncular, paraların bir kısmını aldıktan sonra yine araçlarla kayıplara karıştı.

Kuyumcukent'te büyük soygun! Uzun namlulu silahlarla gelip milyonlarla kaçtılar

ANBEAN KAMERADA

Uzun namlulu silah taşıyan şahısların gerçekleştirdiği soygun saniye saniye kameralara da yansıdı. Ağızları açık bıraktıran soygunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuyumcukent'te büyük soygun! Uzun namlulu silahlarla gelip milyonlarla kaçtılar

Haberle İlgili Daha Fazlası