2025-2026 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Ön değerlendirme sürecini geride bırakan öğrencilerin gündeminde bireysel değerlendirmeler ve sürece ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Peki, 2025-2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri nasıl, ne zaman alınacak?

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.

(Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.)

