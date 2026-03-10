Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 10 Mart 2026 Salı günü yayınlanan bölümde gün birincisi ve çeyrek altın kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele ediyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde rekabet yeniden hız kazandı. Sunuculuğunu Aslı Hünel’in yaptığı yarışmada gelinler gün sonunda çeyrek altının sahibi olabilmek için hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalışıyor.

10 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 10 Mart Salı günü gün birincisinin kim olduğu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada gelinler hazırladıkları yemekleri kayınvalidelerin değerlendirmesine sunarak en yüksek puanı almaya çalışıyor.

Programın bugünkü bölümünde yarışmaya yeni bir gelinin katılmasıyla birlikte rekabetin daha da arttığı görüldü. Bir günlüğüne yarışmaya katılan damat adayı Emre’nin ardından yarışma yeniden gelinlerin mücadelesine sahne oldu.

10 Mart Salı günü yayınlanan bölümde gün birincisi ve çeyrek altın kazanan gelin, son tadımlar ve puanlamanın ardından netleşecek. Gün birincisinin açıklanmasıyla birlikte çeyrek altının sahibi olan yarışmacı da belli olacak.

10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu takip ediliyor

10 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da gün sonu puan durumu kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda oluşuyor. Yarışmada en yüksek puanı alan gelin gün birincisi olurken çeyrek altın ödülünün de sahibi oluyor.

10 Mart 2026 Salı günü yayınlanan bölümde puanlama henüz tamamlanmadı. Son değerlendirmelerin ardından oluşacak puan tablosu ile birlikte gün birincisi ve çeyrek altın kazanan yarışmacı açıklanacak.

Öte yandan haftanın finali olan 6 Mart Cuma günü ise en yüksek toplam puanı alan Tuğba, 10 altın bileziğin sahibi olmuştu. Aynı gün yarışmaya veda eden isimler ise gelin Büşra ve kayınvalidesi Emine Hanım olmuştu.

Dünün puan durumu ise şöyleydi:

Emre: 15

Ayten: 14

Tuğba: 13

Alime: 10

