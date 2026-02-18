Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman büyük bir merakla araştırılırken detaylar da belli oldu. Star TV ekranlarında iki sezondur izleyiciyle buluşan Sahipsizler dizisiyle ilgili beklenen karar çıktı. OGM Pictures imzası taşıyan yapım için final kararı alındığı öğrenilirken, dizinin ekrana veda edeceği bölüm de netleşti. İşte Sahipsizler final bölümü...

Sahipsizler geniş ve iddialı oyuncu kadrosuyla iki sezon boyunca Star TV ekranlarının dikkat çeken projelerinden biri olmuştu. Şimdi ise sevilen dizide sona gelindiği haberi dizinin takipçilerinin gündeminde yer buldu. ''Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman?'' sorularının cevapları ise belli oldu.

Sahipsizler final bölümü belli oldu! Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi için final kararı alındı. İki sezondur izleyiciyle buluşan dizinin, bölüm maliyetinin yüksek olması nedeniyle yapım açısından sürdürülebilir olmadığı ve her hafta zarar ettiği iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekonomik nedenler, dizinin ekran yolculuğunu bitirme kararında etkili oldu.

Sahipsizler final bölümü belli oldu! Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin 51. bölümle final yapacağı öğrenildi.

Final bölümünün kesin yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken dizinin mevcut yayın akışı devam ettiği takdirde 51. bölümün önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor.

Sahipsizler final bölümü belli oldu! Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER BİTİYOR MU?

Sahipsizler dizisi, alınan final kararı doğrultusunda yayın hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor. İki sezon boyunca dikkat çeken reyting performansına rağmen, yüksek maliyet nedeniyle final kararı alındığı ifade ediliyor.

Sahipsizler final bölümü belli oldu! Sahipsizler final mi yapacak, son bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner.



Haberle İlgili Daha Fazlası