Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında ortaya atılan "final" iddiaları gündem oldu. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını soluksuz izleyen vatandaşlar "Arka Sokaklar final mi yapacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Arka Sokaklar dizisinin 2 Ocak 2026 Cuma günü Kanal D'nin yayın akışında yer almaması, " Final mi yapacak?" sorusunu beraberinde getirdi. 20 sezondur yayımlanan Arka Sokaklar; yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı açısından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisidir. Rıza Baba, Hüsnü Çoban, Mesut komiser gibi karakterlerle adeta ekol haline gelen dizi hakkında "final" yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İşte Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Arka Sokaklar dizisinin final yapacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Konuya ilişkin ne yapım ne de oyuncular tarafından resmi bir açıklama yapmamıştır. Dizi, 20. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü Kanal D yayın akışında yer almaması "final" yapacağı yönünde düşüncelerin oluşmasına neden olsa da yılbaşı haftası nedeniyle Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yoktur.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam Kanal D yayın akışına bakıldığında 20.00'de Arka Sokaklar'ın yerine Pi'nin Yaşamı yer alıyor. Bu durumun sebebi de yılbaşı haftası olmasıdır. Bu hafta birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yıl arasının ardından Arka Sokaklar yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün 9 Ocak 2026 Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleriye izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 20 sezondur yayın hayatına devam eden dizinin ne zaman final yapacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Arka Sokaklar'ın final tarihi bilinmemektedir.

