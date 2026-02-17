BMW’nin gelecek vizyonunu temsil eden "Neue Klasse" mimarisinin ilk seri üretim modeli Yeni BMW iX3, Türkiye pazarına giriş yapıyor. 805 kilometreye varan menzili ve devrim niteliğindeki dijital teknolojileriyle dikkat çeken modelin Türkiye fiyatı da açıklandı.

BMW’nin "Yeni Sınıf" anlamına gelen Neue Klasse felsefesiyle sıfırdan geliştirilen modeli Yeni BMW iX3 50 xDrive, 16 Şubat itibarıyla ön talep sürecine başladı. Modelin ilk teslimatlarının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ MOTOR

Altıncı nesil BMW eDrive teknolojisiyle donatılan Yeni BMW iX3 50 xDrive, 160 kW (218 beygir) güç ve 610 Nm tork üreten elektrikli motoruyla geliyor.

Türkiye’ye özgü motor seçeneği olan 160 kW motor gücü ile sunulan Yeni BMW iX3 50 xDrive, aynı zamanda dört tekerlekten çekiş sağlayan xDrive sürüş mimarisini de beraberinde getiriyor. Böylelikle ilk defa 160 kW motor seçeneği ve xDrive sürüş mimarisi bir modelde birlikte sunuluyor.

108,7 kWh kapasiteli bataryasıyla 805 kilometreye kadar (WLTP) menzil sağlayan model, 22 kW AC ve 400 kW DC ultra hızlı şarj altyapısı sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarjla 372 kilometreye kadar menzil kazanıyor. Çift yönlü şarj (V2L) özelliği ise aracı mobil bir güç kaynağına dönüştürerek harici cihazlara enerji sağlıyor.



Aracın iç mekanı, BMW’nin "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesini dijital bir zirveye taşıyor. Kabinde dikkat çeken en büyük yenilik, ön camın alt kısmı boyunca uzanan BMW Panoramic Vision ekranı. Bu sistem, 3D Head-Up Display ve yapay zekâ destekli BMW İşletim Sistemi X ile birleşerek sürücüye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Yeni BMW İX3’ün Türkiye fiyatı belli oldu

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

M Sport tasarım paketiyle sunulan Yeni BMW iX3 50 xDrive’ın Türkiye satış fiyatı 6.469.600 TL’den başlıyor.

Özellik Bilgi Model Yeni BMW iX3 50 xDrive Platform Neue Klasse Ön talep başlangıcı 16 Şubat İlk teslimatlar Mayıs (planlanan) Motor gücü 160 kW (218 hp) Tork 610 Nm Çekiş sistemi xDrive (dört tekerlekten çekiş) Batarya kapasitesi 108,7 kWh Menzil 805 km (WLTP) AC şarj 22 kW DC hızlı şarj 400 kW 10 dakikalık şarj menzili 372 km’ye kadar Ek özellik Çift yönlü şarj (V2L) Donanım M Sport Türkiye başlangıç fiyatı 6.469.600 TL

