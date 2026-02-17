Gain platformunda yayınlanan Mahsun J dizisi 2 sezondur izleyicilerle buluşuyordu. Mahsun Karaca başrolünde kendisinin oynadığı "Mahsun J" dizisinin geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Mahsun J bitti mi, 3.sezon yayınlanmayacak mı?

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Mahsun J" isimli dizinin sona erdiğini ve yeni sezonun gelmeyeceğini duyurdu.

Dizinin başrolünde kendi ismiyle yer alan Karaca, "Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mahsun J bitti mi? Röportaj Adamdan yeni sezon açıklaması

MAHSUN KARACA HAKKINDA

Mahsun Karaca veya bilinen adıyla Röportaj Adam, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Karaca, 2017 itibarıyla Röportaj Adam ismiyle YouTube'da yer aldı. Bu kanalda, bazı haber kanallarından aldığı haberlerin parodisini yaparak tanındı. 2022 yılında Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı. Bunun ardından, 2023 yılında İllegal Hayatlar isimli sinema filminin başrolünde yer aldı. 2024 yılında Mahsun adında bir motokuryeyi canlandırdığı Mahsun J isimli diziyle izleyici karşısına çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası