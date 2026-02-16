"Bir medya savaşı olacak. Dijital alanda bir savaş var. Birlikte mücadele edeceğiz. Savaşın, savaşın, savaşın." ifadelerini kullanan Netanyahu, dünya genelindeki Yahudilere çağrıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te düzenlenen Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı’nda yaptığı konuşmada dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi

Apple’ın İsrail’de büyük bir Ar-Ge yapılanması bulunuyor. Daha önce satın aldığı PrimeSense teknolojisi, iPhone’lardaki Face ID sisteminin temelini oluşturmuştu.

Şirket, bu sistemlerin sivillere karşı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını açıklasa da, bulut ve yapay zeka altyapısının askeri kullanımda yer aldığı doğrulandı.

Microsoft, Gazze savaşı sırasında İsrail ordusuna Azure bulut bilişim ve yapay zeka hizmeti sağladığını itiraf etti.

GOOGLE VE AMAZON'UN İSRAİL'LE YAPTIĞI GİZLİ 'KOD ANLAŞMASI'

Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre, Google ve Amazon’un 2021 yılında İsrail hükümetiyle imzaladığı 1,2 milyar dolarlık "Nimbus Projesi" kapsamında olağan dışı maddeler yer aldı.

Sızdırılan belgelere göre İsrail, şirketlerden "göz kırpma mekanizması" adı verilen özel bir sistem talep etti. İddiaya göre, İsrail’e ait veriler yabancı bir ülkenin güvenlik ya da yargı makamlarıyla paylaşıldığında, şirketlerin İsrail hükümetine dolaylı bir sinyal göndermesi gerekiyor.

Belgelerde bu sinyalin, "özel tazminat" ödemeleri üzerinden iletileceği yer aldı. Paylaşım yapılan ülkenin telefon koduna göre ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerin 24 saat içinde gerçekleştirilmesi şart koşuluyor.

