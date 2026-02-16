Reklamla bulaşıp fısıltınızdan veri çalıyor! Mossad'ın 'aklama' operasyonu kan dondurdu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te düzenlenen Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı’nda yaptığı konuşmada dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi
"Bir medya savaşı olacak. Dijital alanda bir savaş var. Birlikte mücadele edeceğiz. Savaşın, savaşın, savaşın." ifadelerini kullanan Netanyahu, dünya genelindeki Yahudilere çağrıda bulundu.
Peki İsrail dijital alanda saldırganlığını nasıl aklıyor?
APPLE
Apple şirketi geçtiğimiz aylarda ses ve yapay zeka teknolojileri geliştiren İsrail merkezli Q.ai’yi satın almıştı.
Şirket, fısıltı düzeyindeki konuşmaları algılayabilen ve gürültülü ortamlarda sesi ayırt edebilen sistemler üzerinde çalışıyor.
Apple’ın İsrail’de büyük bir Ar-Ge yapılanması bulunuyor. Daha önce satın aldığı PrimeSense teknolojisi, iPhone’lardaki Face ID sisteminin temelini oluşturmuştu.
Apple’ın çip geliştirme süreçlerinde de İsrail merkezli mühendislik ekipleri rol alıyor.
MİCROSOFT – AZURE VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ
Microsoft, Gazze savaşı sırasında İsrail ordusuna Azure bulut bilişim ve yapay zeka hizmeti sağladığını itiraf etti.
Şirket, bu sistemlerin sivillere karşı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını açıklasa da, bulut ve yapay zeka altyapısının askeri kullanımda yer aldığı doğrulandı.
Microsoft’un İsrail’de önemli Ar-Ge merkezleri bulunuyor.
GOOGLE VE AMAZON'UN İSRAİL'LE YAPTIĞI GİZLİ 'KOD ANLAŞMASI'
Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre, Google ve Amazon’un 2021 yılında İsrail hükümetiyle imzaladığı 1,2 milyar dolarlık "Nimbus Projesi" kapsamında olağan dışı maddeler yer aldı.
Sızdırılan belgelere göre İsrail, şirketlerden "göz kırpma mekanizması" adı verilen özel bir sistem talep etti. İddiaya göre, İsrail’e ait veriler yabancı bir ülkenin güvenlik ya da yargı makamlarıyla paylaşıldığında, şirketlerin İsrail hükümetine dolaylı bir sinyal göndermesi gerekiyor.
Belgelerde bu sinyalin, "özel tazminat" ödemeleri üzerinden iletileceği yer aldı. Paylaşım yapılan ülkenin telefon koduna göre ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemelerin 24 saat içinde gerçekleştirilmesi şart koşuluyor.
SİBER SAVAŞ "BİRİM 8200" NEDİR?
Resmi adıyla "Merkezi İstihbarat Toplama Birimi" olan 8200, İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğü Aman’a bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Sinyal istihbaratı, kod kırma ve siber operasyonlar birimin temel görev alanları arasında yer alıyor.
Mossad’dan farklı olarak saha operasyonları yerine teknoloji ve veri odaklı bir yapı olarak bilinen Birim 8200, büyük ölçekli bir dijital istihbarat merkezi niteliği taşıyor. Görev alanı SIGINT yani sinyal istihbaratı toplamak, şifre çözmek ve siber operasyonlar yürütmek olarak tanımlanıyor.
18 YAŞINDA SEÇİLİYORLAR
Birim personeli genellikle 18 yaşında seçiliyor. Yüksek teknik kapasite ve analitik düşünme becerisine sahip gençler özel eğitim süreçlerinden geçiriliyor. Hiyerarşik askeri yapıdan ziyade proje bazlı ve teknoloji şirketlerine benzer bir çalışma kültürü olduğu aktarılıyor.
Microsoft, Intel ve Google gibi teknoloji devleri de İsrail’de büyük Ar-Ge merkezleri kurarak bu insan kaynağından yararlanıyor. Birimden ayrılan isimlerin kurduğu girişimlerin yine eski 8200 üyelerinin yönettiği risk sermayesi fonları tarafından desteklendiği ileri sürülmüştü.
INSTAGRAM ÖDEMELERİ
Katliamlarını örtbas etmek isteyen İsrail hükümeti, sosyal medya kampanyaları için influencer'ları da asker gibi kullanıyorç
Influencer’lar Tik Tok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında İsrail adına yaptıkları her paylaşım için yaklaşık 7 bin dolar alıyorlar.
CHATGPT
İsrail hükümeti, sosyal medyada kaybettiği etkiyi geri almak için bu kez yapay zekaya yöneldi.
Tel Aviv yönetimi ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin İsrail’i daha olumlu göstermesi için ABD merkezli "Clock Tower X" adlı yeni bir şirketle 6 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Şirketin başında, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale bulunuyor. Clock Tower, Salem Media Network adlı muhafazakâr medya grubunun ağına da İsrail propagandası entegre edecek.
TELEFONUNUZA REKLAM ÇIKMASI BİLE YETİYOR!
İsrail'in bir diğer yöntemi ise Predator casus yazılımı.
Daha önce Pegasus yazılımıyla gündeme gelen NSO Group’un ardından, Intellexa ve benzeri firmalar da uluslararası raporlarda yer almaya başladı.
İsrail'e veri aktaran casus yazılım, bağlantıya tıklamadan telefonu ele geçiriyor.
Özellikle WhatsApp, Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamalarındaki açıkları ve iOS ile Android işletim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini hedef alıyorç
Sızıntıların en çarpıcı bölümü Aladdin adlı yeni saldırı aracı oldu.
Aladdin, mobil reklam sistemlerini kullanarak telefona sadece bir reklam görüntülendiğinde bile bulaşabiliyor.
Bu yöntemle kurbanın tıklaması gerekmiyor. Amnesty raporu, "Reklamın ekranda belirmesi bile enfeksiyonu tetikliyor" ifadesini paylaştı.