Tekelci firma fındığın fiyatını 280 TL olarak açıklarken, depo ve ürün maliyeti ise 350 TL’yi buluyor. Tekelci firmanın fındığı manipülasyon süresini uzatabilmek için kendi depolarında ‘sigorta' olarak tuttuğu belirtildi.

Ordu’da 2025 yılı hasadı sonrasında fındığın serbest piyasada fiyatı 350 lira seviyesine ulaştı. Fındığın güncel fiyatı ise 230-240 liradan işlem görüyor.

DEPOLARDA SİGORTA OLARAK TUTULDU

Serbest piyasadaki fındık fiyatlarının ticaret kurallarına uygun olmadığını belirten Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Almış olduğumuz duyumlar ve bize gelen bilgiler doğrultusunda tekelci firma, manipülasyon süresini uzatabilmek için kendi depolarında ‘sigorta' olarak tuttuğu fındığı bile üretime sokmuş durumda" dedi.

“FINDIĞIN DÜŞMESİ NORMAL DEĞİL”

Akça, "Dünyada tüm ürünlerin fiyatı yükselirken fındığın düşmesi normal değil. Bunun asıl sebebi ekonomik olarak çok güçlü bir yapının piyasaya yön vermesi ve bazı bürokratik avantajlardan yararlanması" diye konuştu.

“ÜRÜN MALİYETİ 320-350 TL”

Kısa sürede oluşan yanlış algının fiyatları 350 TL seviyesine taşıdığını belirten Akça şöyle konuştu:

Enflasyonlarını sahneye koydular ve fiyatları hızla aşağı çektiler. Bu süreçte hem üretici hem de tüccar çok büyük sıkıntıya girdi. Tekelci firma geçen hafta 50 randımana karşılık 280 TL fiyat açıkladı. Depo ve ürün maliyeti 320-350 TL civarında olan tüccar bu fiyata satarsa büyük zarar eder. Bu nedenle piyasada satış olmadı, hareketlilik de görülmedi. Buna rağmen şuanda piyasada fındık 240 TL seviyesinde.

“BİTMEK ÜZERE”

“Tekelci firma bu manipülasyonun süresini uzatabilmek için kendi depolarında tuttuğu sigorta olarak depolarında tuttuğu fındığı bile üretime sokmuş durumda” diyerek piyasadaki duruma dikkat çeken Akça “Zannediyorum o sigorta olarak tuttuğu fındık da depolarında bitmek üzere ki geçen hafta 280 lira bir fiyat açıkladı. İhtiyaca binaen önümüzdeki günlerde yüksek bir fiyatın oluşabileceğini düşünüyorum. Temennimiz, piyasanın üretici lehine toparlanmasıdır" diye konuştu.

