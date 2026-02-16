Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen için İspanyol devi Atletico Madrid'in devreye girdiği ve sarı kırmızılıların yıldız golcü için astronomik bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen için İspanya LaLiga devi Atletico Madrid'in sarı kırmızılı kulüple görüşme yaptığı ileri sürüldü.

OSIMHEN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid, Galatasaraylı golcü Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor. Haberin detayında, taraflar arasında ilk görüşmenin yapıldığı ve Osimhen’in LaLiga’ya transfer fikrine oldukça sıcak baktığı öne sürüldü.

Victor Osimhen

100 MİLYON AVROLUK BEKLENTİ

Öte yandan Galatasaray cephesinin bu ayrılığın gerçekleşmesi için İspanyol devinden minimum 100 milyon avro istediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Sarı kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Victor Osimhen, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

