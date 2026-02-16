Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Milli yıldız için transfer itirafı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile RAMS Park'ta oynayacakları karşılaşma öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı vermeyi de ihmal etmedi.
- Okan Buruk, Avrupa'da kendilerini kanıtlamak istediklerini ve taraftarların Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına döndüğünü söyledi.
- Osimhen ve Icardi'nin formunun zirvesinde olduğunu ve birlikte oynayabileceklerini belirten Buruk, devre arasında Noa Lang transferiyle kadronun güçlendiğini vurguladı.
- Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray taraftarı olduğunu dile getriren Buruk, "Onu kollarımızı açarak bekliyoruz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk maça taraftarı önünde çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te başlayacak Juventus karşılaşması hakkında konuştu.
"OSIMHEN VE ICARDI FORMUNUN ZİRVESİNDE"
La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Buruk, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor" dedi.
52 yaşındaki teknik adam, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil" sözlerini sarf etti.
"KİM BİLİR BİR GÜN İTALYA'YA GERİ DÖNERİM"
Serie A'yı takip edip etmediği sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim" cevabını verdi.
"HAKAN'I KOLLARIMIZI AÇARAK BEKLİYORUZ"
Serie A ile ilgili sözlerine devam eden Okan Buruk, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz" sözlerini sarf etti.