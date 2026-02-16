Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un ortaya attığı ve bazı medya organlarında yer alan büyükbaş hayvan sayısında "hayalet artış" yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hayvan varlığı verilerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına dayalı olarak hazırlandığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandığı belirtilirken, 2025 yıl sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısının yüzde 4,3 artışla 17 milyon 709 bine ulaştığı bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan büyükbaş hayvan sayısında "hayalet artış" yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, söz konusu iddiaların "açık bir dezenformasyon" olduğunu bildirdi.

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI YÜZDE 4,3 ARTARAK 17 MİLYON 709 BİNE ULAŞTI"

Açıklamada, hayvan varlığına ilişkin istatistiklerin Resmi İstatistik Programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari kayıtlara dayalı olarak yılda iki kez derlendiği ve verilerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlandığı belirtildi. Bu çerçevede 2025 yıl sonu itibarıyla büyükbaş hayvan varlığının, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bine ulaştığı kaydedildi.

DMM, iddialara dayanak gösterilen Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerinin ise tüm hayvan varlığını kapsayan ulusal kayıtlar olmadığını vurguladı. Bu verilerin suni tohumlama, soy takibi ve verimlilik gibi özel amaçlarla tutulan soy ve ön soy kütüğü kayıtlarına dayandığı ifade edildi.

“MANİPÜLATİF İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN”

DMM açıklamasında, kamuoyunun bağlamından koparılarak servis edilen manipülatif iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, resmi verilerin esas alınmasının önemine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı hayvancılık verilerinde tutarsızlık bulunduğunu öne sürerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarındaki artışı sorgulamıştı. Barut, büyükbaş hayvan sayısının yüzde 4,3 artışla 17 milyon 709 bine, küçükbaş hayvan sayısının ise yüzde 5,4 artışla 57 milyon 874 bine çıktığının açıklanmasına rağmen, yaş grupları arasındaki geçişlerde "biyolojik akışa aykırı" artışlar görüldüğünü savunmuştu.

Bir önceki yıl doğan hayvanların, ölüm ve kesim oranlarına rağmen sayısının azalması gerekirken arttığını iddia eden CHP Adana Milletvekili Barut, bu durumu "hayalet artış" olarak nitelendirmişti.

