Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığı bilgilere göre, Suveyda iline bağlı El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı.

TÜRBE YAKININDA İNFİLAK ETTİ

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınında bulunduğu sırada gerçekleştiği bildirildi. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Suriye TV ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, "iki kişi yaralandı" bilgisini paylaştı.

