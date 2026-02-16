İhlas Haber Ajansı
Valizden çıkanlar ekipleri şoke etti! 'Baykuş gözü' bile var
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Lübnan’dan gelen bir yolcunun bagajında leopar ve ceylan postları ile baykuş gözleri ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.
Gündem
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri, Lübnan'dan gelen bir yolcunun bagajında yasa dışı leopar ve ceylan postları ile baykuş gözleri ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri denetimlerde Lübnan’dan gelen yabancı uyruklu bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Şahsın bagajında yapılan detaylı aramada çarpıcı bulgulara ulaşıldı.
POSTLAR VE BAYKUŞ GÖZÜ ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 1 adet bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu ve 4 adet baykuş gözü ele geçirildi.
El konulan yasa dışı yaban hayvanı parçaları koruma altına alınırken, kimliği açıklanmayan yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.
