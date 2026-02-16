İhlas Haber Ajansı
Hasat yolculuğu faciayla bitti: 6 ölü, 46 yaralı
Brezilya’da tarım işçilerini taşıyan otobüs otoyolda devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre kazaya lastik patlaması neden oldu.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan bir otobüsün lastik patlaması sonucu devrilmesiyle 6 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde, Marília kenti yakınlarından geçen BR-153 otoyolunda tarım işçilerini taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak devrildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ise yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
ELMA HASADINA GİDİYORLARDI
Otobüsün, ülkenin kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinden, güneydeki Santa Catarina eyaletine elma hasadı için tarım işçilerini taşıdığı öğrenildi.
İlk belirlemelere göre kazanın, otobüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ve aracın yoldan çıkarak devrildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
