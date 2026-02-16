Brezilya’da tarım işçilerini taşıyan otobüs otoyolda devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre kazaya lastik patlaması neden oldu.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde, Marília kenti yakınlarından geçen BR-153 otoyolunda tarım işçilerini taşıyan bir otobüs kontrolden çıkarak devrildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi ise yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ELMA HASADINA GİDİYORLARDI

Otobüsün, ülkenin kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinden, güneydeki Santa Catarina eyaletine elma hasadı için tarım işçilerini taşıdığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazanın, otobüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ve aracın yoldan çıkarak devrildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası