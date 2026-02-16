Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da doğan Lal Denizli eğitim hayatına Lycee Françaiş Pierre Loti D’İstanbul'da başladı. Daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Lisansı ve Hukuk yan dalı ile lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etti. Lal Denizli'nin eğitimdeki başarısı ve donanımı siyasete olan ilgisini şekillendirdi.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alarak başlayan Lal Denizli gençlik kollarından seçim saha koordinasyon alanlarına kadar birçok görevde bulundu. Siyasi arenadaki başarısı ve yeteneği onu Çeşme Belediye Başkanlığı gibi önemli bir göreve taşıdı.

Ayrıntılar geliyor...

