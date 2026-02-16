Anadolu Ajansı
Fenomenlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı! Reynmen ve Emirhan Çakal dahil dördü pozitif
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ile Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları ise negatif çıktı.
İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlenirken, bir şüphelinin testi negatif çıktı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu soruşturması yürütüyor.
- Adli Tıp Kurumu'na (ATK) 5 şüpheliden kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alındı.
- Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
- Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları ise negatif olarak tespit edildi.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
4 İSİM POZİTİF
Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
BARIŞ MURAT YAĞCI NEGATİF
Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.
