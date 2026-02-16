Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ile Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları ise negatif çıktı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

4 İSİM POZİTİF

Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

BARIŞ MURAT YAĞCI NEGATİF

Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

