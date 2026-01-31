Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen'in de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
- İstanbul'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanma ve temin etme suçlamasıyla "Şafak Operasyonu" düzenledi.
- Operasyonun hedefinde sosyal medya dünyasının tanınan isimleri vardı.
- Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' (Yusuf Aktaş) gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
- Operasyon, uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildi.
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.
HASAN CAN KAYA VE REYNMEN GÖZALTINDA
Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' adıyla bilinen Yusuf Aktaş'ın olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞÖYLE:
Hasan Can Kaya
Yusuf Aktaş (Reymen)
Emirhan Çakal
Mert Eren Bülbül
Mazlum Aktürk
Sıla Dündar
Döndü Şahin