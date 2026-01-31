İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen'in de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' adıyla bilinen Yusuf Aktaş'ın olduğu öğrenildi.

Yusuf Aktaş (Reymen)

Emirhan Çakal

Mert Eren Bülbül

Mazlum Aktürk

Sıla Dündar

Döndü Şahin

