İzmir'in tanınan kuyumcularından Agora Pırlanta’nın sahibi 33 yaşındaki Can Özdağdağ, Urla’daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kabalak Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Can Özdağdağ'dan uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine Özdağdağ'ın adresine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Adrese giren ekiplerin ilk incelemesinde 33 yaşındaki Özdağdağ’ın intihar ettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, genç iş insanının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İş adamının evinde detaylı inceleme yapılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'İN TANINAN KUYUMCULARINDAN

Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve mücevherat sektöründe "Agora Pırlanta" markasıyla tanınan Can Özdağdağ’ın vefat haberi, başta Urla olmak üzere İzmir iş dünyasında üzüntüye sebep oldu.

