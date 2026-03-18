Ünlü kuyumcu Can Özdağdağ evinde ölü bulundu!
İzmir'in tanınan kuyumcularından Agora Pırlanta’nın sahibi 33 yaşındaki Can Özdağdağ, Urla’daki evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
- Can Özdağdağ, Urla Kabalak Mahallesi'nde ikamet ediyordu.
- Uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu.
- Sağlık ve jandarma ekipleri adrese sevk edildi.
- 33 yaşındaki Özdağdağ'ın evinde intihar ettiği belirlendi.
- Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuydu.
- Mücevherat sektöründe 'Agora Pırlanta' markasıyla tanınıyordu.
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kabalak Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Can Özdağdağ'dan uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine Özdağdağ'ın adresine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Adrese giren ekiplerin ilk incelemesinde 33 yaşındaki Özdağdağ’ın intihar ettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, genç iş insanının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İş adamının evinde detaylı inceleme yapılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İZMİR'İN TANINAN KUYUMCULARINDAN
Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve mücevherat sektöründe "Agora Pırlanta" markasıyla tanınan Can Özdağdağ’ın vefat haberi, başta Urla olmak üzere İzmir iş dünyasında üzüntüye sebep oldu.