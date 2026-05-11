İhlas Haber Ajansı
Anneler Günü'nde kahreden olay! 80 yaşındaki kadın hastanelik oldu...
Adıyaman’da Anneler Günü’nde yaşandığı öne sürülen olayda, 80 yaşındaki bir kadın kızının ittiği iddiasıyla hastanelik oldu. Yüzünden yaralanan yaşlı kadının kızından şikâyetçi olacağı öğrenildi.
Adıyaman'da 80 yaşındaki bir anne, öz kızı tarafından şiddete maruz kaldığı iddiasıyla polis tarafından kurtarıldı.
- Olay, merkez Yeni Mahalle'de Anneler Günü'nde yaşandı.
- 80 yaşındaki A.S. isimli anne, kızı R.K.'nin şiddetine maruz kaldığı iddiasında bulundu.
- Kızının itelemesi sonucu yere düşen anne, yüzünden yaralandı.
- Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne hastaneye kaldırıldı.
- Yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da öz kızı tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen 80 yaşındaki kadını polis kurtardı. Acı olay merkez Yeni Mahalle'de Anneler Günü'nde yaşandı. A.S., isimli 80 yaşındaki anne, iddialara göre kızı R.K’nin şiddetine maruz kaldı.
YÜZÜNDEN YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
