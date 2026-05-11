Adıyaman’da Anneler Günü’nde yaşandığı öne sürülen olayda, 80 yaşındaki bir kadın kızının ittiği iddiasıyla hastanelik oldu. Yüzünden yaralanan yaşlı kadının kızından şikâyetçi olacağı öğrenildi.

Adıyaman’da öz kızı tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen 80 yaşındaki kadını polis kurtardı. Acı olay merkez Yeni Mahalle'de Anneler Günü'nde yaşandı. A.S., isimli 80 yaşındaki anne, iddialara göre kızı R.K’nin şiddetine maruz kaldı.

YÜZÜNDEN YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen A.K., yaralandı. Yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

