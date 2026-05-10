Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku'dan yürek dağlayan Anneler Günü duası! Kızıma ait bir mezar olsun, dertleşeceğim
Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, kızından ayrı geçirdiği 6’ncı Anneler Günü’nde kızının mezarı olması için seslendi. Acılı annenin “Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. Kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait bir mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak” sözleri yürek sızlattı.
6 yıl önce Tunceli’de sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, genç kızın acılı annesi Bedriye Doku’nun sözleri yürek dağladı. Anneler Günü’nde kızının mezarı olması için temennisini dile getiren acılı anne Sabah’a konuştu.
“İLK KUTLAYAN EVLADIMDI”
Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü olduğunu söyleyen Bedriye Doku “Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı” dedi.
“CEZALANDIRILMALARI EN BÜYÜK HEDİYE”
"Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir" diye belirten acılı anne, sözlerine şöyle devam etti:
Bu Anneler Günü'nde kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait bir mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak.
Bedriye Doku, “Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek bir haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum” dedi.
EN SON NELER OLDU?
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma yıllar sonra ‘cinayet’ soruşturması olarak yeniden açılmıştı.
AİLEDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI
Gülistan Doku soruşturmasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), incelemelerini sürdürürken, Gülistan Doku'nun ailesinden DNA örnekleri alınmıştı.
Örneklerin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde kullandığı araçtaki bulgularla karşılaştırılacağı öğrenilmişti.
UMUT ALTAŞ İÇİN İADE TALEBİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek son açıklamasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan, soruşturmanın kilit ismi olarak görülen Umut Altaş’ın ABD’den iadesinin istendiğini bildirmişti. Gürlek “Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Umut Altaş bence kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" demişti.