Gülistan Doku soruşturmasında düğüm adım adım çözülmeye devam ederken, dosyadaki 'cevapsız sorular' gündem oldu. Dosyanın eski savcısının ulaşamadığı delillere yeni savcının nasıl ulaştığı en merak edilen soru olurken, diğer sorular da dikkat çekti. İşte herkesin konuştuğu 'Gülistan' soruşturmasında cevap bekleyen o sorular…

Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturması yeni gelişmelerle sürerken, dosyadaki bazı cevapsız sorular dikkat çekti. Köşe yazısında bu cevapsız sorulara ilişkin önemli değerlendirmeler aktaran Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Buradan geri dönüş olmamalı. Çünkü çıkacak sonuç her açıdan bir milat olacak” dedi.

DOSYADAKİ CEVAPSIZ SORULAR

Gülistan Doku dosyasının yeniden açılmasının toplum-yargı ilişkisinde yeni bir döneme işaret ettiğini belirten Övür, “Çoğunluğu devlet görevlisi olan bu isimler arasında kimler yok ki...Liste uzayıp gidiyor” diye belirtti.

"DİĞER SAVCILAR NASIL ULAŞAMADI?"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ve şekilde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sürece ilişkin desteklerinin güven pekiştirdiğini ifade eden Övür, soruşturmada cevaplanmayan sorulara dikkat çekti.

“İşin başında, akıllara takılan bir soru var” diyen Övür, yazısına şöyle devam etti:

Bu dosyada 2020-2024 arasında görev yapan savcının, emniyet müdürünün veya asayiş şube sorumlularının hiçbiri mi bugün ortaya çıkan verileri görüp şüphelenmedi? Şüphelenen varsa neden sustu?

En önemlisi de Gülistan Doku dosyasını soruşturan savcı... Nedense bir iki küçük haber sitesi hariç hiç kimse o dönem bu cinayeti ya da kayıp olayını soruşturan savcıyı ya da savcıları gündeme getirmedi? Onlar Başsavcı Ebru Cansu'nun ulaştığı verilere nasıl ulaşamadı?

O dönem soruşturmayı Başsavcı Mustafa Atbaş başlatmış. Doku soruşturmasını bizzat yürüten ilk savcı da Ferhat Akıl... O savcı veya sonraki savcılar bu dosyanın gereğini yaptı mı yoksa onlar da mı engellendi ya da susturuldu?

Başsavcı Ebru Cansu, dosyayı ilk soruşturan ya da daha sonra devam ettiren savcıların görüşüne başvurdu mu?

Gülistan Doku davasına bakan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl’ın kaza haberinin altında "Neden sustular?" diye soru soranlar bile var.

Gülistan Doku dosyasında 'cevap' bekleyen sorular;

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

