Dacia, fiyat listesini güncelledi. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatı ne kadar oldu? Dacia Mayıs ayında zam veya indirim yaptı mı?

Dacia Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’ya Mayıs ayında zam yapılmadı. Modelin fiyatında Nisan ayında küçük bir indirim yapılmıştı.



İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Dacia Sandero essential TCe 100 - 1.238.000 TL - 1.295.000 TL

Dacia Sandero expression TCe 100 - 1.338.000 TL - 1.426.000 TL



YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Şubat ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.681.000 TL

Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.746.000 TL

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ

Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu - 1.595.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu - 1.645.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 7 koltuklu - 1.675.000 TL

Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu - 1.795.000 TL

RAKİPLERİNDE SON DURUM



Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp – 1.830.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS - 1.470.000 TL

