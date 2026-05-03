Dacia Mayıs fiyatlarını açıkladı: Türkiye’nin en ucuz otomobili ne kadar oldu?
- Dacia'nın Mayıs ayı fiyat listesi Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger modellerini içeriyor.
- Yeni Sandero'nun fiyatlarında Nisan ayında küçük bir indirim yapılmıştı ve Mayıs ayında zam uygulanmadı.
- Fiyat listesinde Yeni Sandero Essential TCe 100 ve Expression TCe 100 modelleri ile Yeni Sandero Stepway Expression Eco-G 120 auto ve Extreme Eco-G 120 auto modelleri yer alıyor.
- Yeni Dacia Jogger modelleri arasında 7 koltuklu ve 5 koltuklu seçenekler bulunuyor, bunlardan bazıları TCe 110 ve Eco-G 120 motor seçeneklerine sahip.
- Haberde, Yeni Dacia Sandero'nun rakipleri arasında Renault Clio ve Hyundai i20'nin fiyatlarına da yer verilmiş.
Dacia Mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’ya Mayıs ayında zam yapılmadı. Modelin fiyatında Nisan ayında küçük bir indirim yapılmıştı.
İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…
YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)
Dacia Sandero essential TCe 100 - 1.238.000 TL - 1.295.000 TL
Dacia Sandero expression TCe 100 - 1.338.000 TL - 1.426.000 TL
YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ
Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Şubat ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı.
Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.681.000 TL
Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.746.000 TL
YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ
Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu - 1.595.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu - 1.645.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 - 7 koltuklu - 1.675.000 TL
Dacia Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu - 1.795.000 TL
RAKİPLERİNDE SON DURUM
Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp – 1.830.000 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS - 1.470.000 TL