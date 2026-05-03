Renault, mayıs ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Yeni Duster, Megane ve Austral modellerinin mayıs fiyatları belli oldu. Markanın yenilenen Clio modeli 2 milyon TL’yi geçerken, Duster ve Megane Sedan modellerine zam yapıldı. İşte model model Renault’un Mayıs 2026 fiyat listesi…

Mayıs ayında, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı. Özellikle Bursa fabrikasında üretilen yeni nesil Clio'nun iki versiyonunda da fiyat artışı dikkat çekti.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (MAYIS 2026)

Yenilenen Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla şubat ayında satışa sunulmuştu. Mart ayında fiyatında bir değişiklik olmazken nisan ayının ardından mayıs ayında da fiyat artışı var.



Nisan ayında Yeni Clio Evolution Plus 1.795.000 TL’den satılırken, mayıs ayında 1.830.000 TL oldu. 1.996.000 TL’den satılan Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’ye yükseldi.

MAYIS AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

Önceki nesil Clio ise nisan ayında 1.695.000 TL’den satılırken, mayıs ayında 1.735.000 TL’ye yükseldi.

MODEL NİSAN FİYATI MAYIS FİYATI FARK R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV40 120hp - 2025 MY 1.886.000 TL 1.886.000 TL 0 TL R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp - 2.101.000 TL 2.101.000 TL 0 TL CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp - 2.156.000 TL 2.156.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp - 2.386.000 TL 2.386.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Esprit Alpine EV60 220 hp - 2.486.000 TL 2.486.000 TL 0 TL AUSTRAL techno mild hybrid 150 hp auto 2.626.000 TL 2.626.000 TL 0 TL AUSTRAL esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.056.000 TL 3.056.000 TL 0 TL RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY 3.748.000 TL 3.748.000 TL 0 TL SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL

RENAULT DUSTER MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Renault’un Duster modeline versiyonuna göre 40 bin TL ile 187 bin TL arasında fiyat artışı yapıldı.

MODEL NİSAN FİYATI MAYIS FİYATI FARK Evolution Eco-G 120 hp 1.776.000 TL 1.825.000 TL 49.000 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 1.901.000 TL 2.010.000 TL 109.000 TL Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2025 MY 2.533.000 TL 2.715.000 TL 182.000 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.026.000 TL 2.080.000 TL 54.000 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.491.000 TL 2.530.000 TL 39.000 TL Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp - 2025 MY 2.563.000 TL 2.750.000 TL 187.000 TL

MEGANE SEDAN MAYIS AYI FİYATLARI

Renault’un Megane Sedan modelinde de versiyona göre 25 bin TL ile 59 bin TL arasında zam yapıldı.

MODEL NİSAN FİYATI MAYIS FİYATI FARK Touch 1.3 TCe 140 bg 1.766.000 TL 1.791.000 TL 25.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.108.000 TL 2.160.000 TL 52.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.266.000 TL 2.325.000 TL 59.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.671.000 TL 2.699.000 TL 28.000 TL

