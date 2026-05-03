Kalbi durmuştu… Genç oyuncu Oktay Çubuk’tan iyi haber
Yurt dışı ziyareti sırasında kalbi duran ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı öğrenildi.
Sürgünler, Ah Nerede, Aşk Ağlatır ve Bir Nefes Daha gibi yapımlarda rol alan oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un işi nedeniyle bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’da aniden fenalaşmış ve kalbi durmuştu.
NORMAL ODAYA ALINDI
Acil olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu, doktorların müdahalesiyle hayata döndürülmüş ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, sağlık durumu giderek iyileşen Çubuk’un normal odaya alındığı belirtildi.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
1996 yılında İzmir’de doğan Oktay Çubuk, lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü birincilikle kazanan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan “Cennetin Gözyaşları” dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle yaşadı.