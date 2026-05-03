Toyota, Mayıs fiyatlarını açıkladı: Büyük indirim kampanyası devam ediyor
Toyota ilk dört ayın ardından Mayıs ayı listelerinde zam yapmamayı tercih etti. Toyota’da marka modele göre Mayıs ayı boyunca 300 bin TL’den 4.6 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 650 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.
- Toyota Corolla'nın giriş seviyesinde fiyatı 2.000 TL indirildi.
- C-HR Hybrid modeline 25.000 TL zam yapıldı.
- Mayıs ayı boyunca birçok Toyota modelinde indirim kampanyaları geçerli olacak.
- Corolla'nın farklı versiyonlarında 315.000 TL'den 650.000 TL'ye varan indirimler mevcut.
- Corolla Cross Hybrid'de 490.000 TL ile 600.000 TL arasında indirimler uygulanıyor.
- Land Cruiser Prado'da 4.600.000 TL'lik bir indirim kampanyası bulunuyor.
Japon otomobil devi Toyota 2 Mayıs itibariyle liste fiyatlarını güncelledi. Markanın neredeyse tüm modellerinde fiyatlar sabit kaldı.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Mayıs ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?
TOYOTA COROLLA’DA İNDİRİM
Corolla’nın giriş seviyesinde Nisan ayında 1.894.000 TL olan fiyat Mayıs ayında 1.892.000 TL’ye indirildi.
Modelin diğer tüm paketlerinde fiyatlar sabit kaldı.
C-HR HYBRİD’E 25 BİN TL ZAM
C-HR Hybrid giriş seviyesinde Nisan ayı fiyatı 2.235.000 TL iken Mayıs ayında 25 bin TL’lik zamla 2.260.000 TL oldu.
İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE NİSAN VE MAYIS AYI FİYATLARI
|MODEL
|Kampanyalı Nisan Fiyatı
|Kampanyalı Mayıs Fiyatı
|Fark
|Corolla Vision Plus
|1.894.000 TL
|1.892.000 TL
|-2.000 TL
|Corolla Dream
|2.040.000 TL
|2.040.000 TL
|0 TL
|Corolla Dream X-Pack
|2.160.000 TL
|2.160.000 TL
|0 TL
|Corolla Flame X-Pack
|2.215.000 TL
|2.215.000 TL
|0 TL
|Corolla Passion X-Pack
|2.370.000 TL
|2.370.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
|2.808.000 TL
|2.808.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Dream-X-Pack
|2.530.000 TL
|2.530.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Flame X-Pack
|2.549.000 TL
|2.549.000 TL
|0 TL
|Corolla Hybrid Passion X-Pack
|2.873.000 TL
|2.873.000 TL
|0 TL
|Corolla Cross Hybrid
|2.765.000 TL
|2.765.000 TL
|0 TL
|C-HR Hybrid
|2.235.000 TL
|2.260.000 TL
|25.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.180.000 TL
|2.180.000 TL
|0 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.294.000 TL
|2.294.000 TL
|0 TL
|Yaris Hybrid
|1.995.000 TL
|1.995.000 TL
|0 TL
|Land Cruiser Prado
|13.750.000 TL
|13.750.000 TL
|0 TL
BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Japon otomobil devi Toyota, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Mayıs ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|İNDİRİM
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|2.207.000 TL
|1.894.000 TL
|315.000 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|2.521.000 TL
|2.040.000 TL
|481.000 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|2.660.000 TL
|2.160.000 TL
|500.000 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|2.863.000 TL
|2.215.000 TL
|648.000 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|3.020.000 TL
|2.370.000 TL
|650.000 TL
Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|2.808.000 TL
|-
|1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|2.888.000 TL
|2.530.000 TL
|358.000 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|3.119.000 TL
|2.549.000 TL
|570.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|3.244.000 TL
|2.873.000 TL
|371.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|3.255.000 TL
|2.765.000 TL
|490.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|3.481.500 TL
|2.965.000 TL
|516.500 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|4.035.000 TL
|3.435.000 TL
|600.000 TL
Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.470.000 TL
|2.260.000 TL
|210.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.853.000 TL
|2.545.000 TL
|308.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|3.277.500 TL
|2.975.000 TL
|302.500 TL
Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.725.000 TL
|2.180.000 TL
|545.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|2.861.000 TL
|2.495.000 TL
|366.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|2.861.000 TL
|2.495.000 TL
|366.000 TL
Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT
|2.677.000 TL
|2.294.000 TL
|383.000 TL
|1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
|3.176.000 TL
|2.713.000 TL
|463.000 TL
Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|2.211.000 TL
|1.995.000 TL
|216.000 TL
|1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.601.000 TL
|2.365.000 TL
|236.000 TL
Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
|Land Cruiser Prado
|18.350.000 TL
|13.750.000 TL
|4.600.000 TL