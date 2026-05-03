Toyota ilk dört ayın ardından Mayıs ayı listelerinde zam yapmamayı tercih etti. Toyota’da marka modele göre Mayıs ayı boyunca 300 bin TL’den 4.6 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 650 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Japon otomobil devi Toyota 2 Mayıs itibariyle liste fiyatlarını güncelledi. Markanın neredeyse tüm modellerinde fiyatlar sabit kaldı.

TOYOTA COROLLA’DA İNDİRİM



Corolla’nın giriş seviyesinde Nisan ayında 1.894.000 TL olan fiyat Mayıs ayında 1.892.000 TL’ye indirildi.



Modelin diğer tüm paketlerinde fiyatlar sabit kaldı.

C-HR HYBRİD’E 25 BİN TL ZAM



C-HR Hybrid giriş seviyesinde Nisan ayı fiyatı 2.235.000 TL iken Mayıs ayında 25 bin TL’lik zamla 2.260.000 TL oldu.

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE NİSAN VE MAYIS AYI FİYATLARI

MODEL Kampanyalı Nisan Fiyatı Kampanyalı Mayıs Fiyatı Fark Corolla Vision Plus 1.894.000 TL 1.892.000 TL -2.000 TL Corolla Dream 2.040.000 TL 2.040.000 TL 0 TL Corolla Dream X-Pack 2.160.000 TL 2.160.000 TL 0 TL Corolla Flame X-Pack 2.215.000 TL 2.215.000 TL 0 TL Corolla Passion X-Pack 2.370.000 TL 2.370.000 TL 0 TL Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.808.000 TL 2.808.000 TL 0 TL Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.530.000 TL 2.530.000 TL 0 TL Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.549.000 TL 2.549.000 TL 0 TL Corolla Hybrid Passion X-Pack 2.873.000 TL 2.873.000 TL 0 TL Corolla Cross Hybrid 2.765.000 TL 2.765.000 TL 0 TL C-HR Hybrid 2.235.000 TL 2.260.000 TL 25.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.180.000 TL 2.180.000 TL 0 TL Yaris Cross Hybrid 2.294.000 TL 2.294.000 TL 0 TL Yaris Hybrid 1.995.000 TL 1.995.000 TL 0 TL Land Cruiser Prado 13.750.000 TL 13.750.000 TL 0 TL

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Mayıs ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.207.000 TL 1.894.000 TL 315.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.521.000 TL 2.040.000 TL 481.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.660.000 TL 2.160.000 TL 500.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.863.000 TL 2.215.000 TL 648.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.020.000 TL 2.370.000 TL 650.000 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 TL 2.530.000 TL 358.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 TL 2.549.000 TL 570.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.244.000 TL 2.873.000 TL 371.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.255.000 TL 2.765.000 TL 490.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.481.500 TL 2.965.000 TL 516.500 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.035.000 TL 3.435.000 TL 600.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.470.000 TL 2.260.000 TL 210.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.853.000 TL 2.545.000 TL 308.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.277.500 TL 2.975.000 TL 302.500 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.725.000 TL 2.180.000 TL 545.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.861.000 TL 2.495.000 TL 366.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 2.861.000 TL 2.495.000 TL 366.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.677.000 TL 2.294.000 TL 383.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.176.000 TL 2.713.000 TL 463.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.211.000 TL 1.995.000 TL 216.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.601.000 TL 2.365.000 TL 236.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado 18.350.000 TL 13.750.000 TL 4.600.000 TL

