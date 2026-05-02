İran’da yargı makamları, “güvenliği tehdit ettiği” öne sürülen geniş bir gruba yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 250’den fazla kişinin mal varlığına el konulurken, süreç ABD ve İsrail bağlantısı iddialarıyla dikkat çekti.

İran’ın başkenti Tahran’da yargı makamları, ülke güvenliğini sarsmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen geniş bir gruba karşı sert bir ekonomik hamle başlattı.

Tahran Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 250’den fazla kişinin hem taşınır hem de taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

ABD VE İSRAİL ŞÜPHESİ

Resmi haber ajansı IRNA’nın paylaştığı bilgilere göre, varlıkları dondurulan bu isimlerin ABD ve İsrail’in istihbarat ağları bünyesinde hareket ettiği ve İslam Devrimi karşıtı yapılarla koordineli oldukları öne sürülüyor. Operasyonun hukuki gerekçesi "kamu düzenini ve milli güvenliği kasten tehlikeye atmak" olarak açıklandı.

Konuyla ilgili kararlılık mesajı veren Tahran Savcısı Ali Salihi, yargı mekanizmasının toplumsal huzuru bozmaya çalışan hiçbir odağa geçit vermeyeceğini vurguladı.

Salihi, kamu güvenliğini koruma adına benzer operasyonların ve hukuki süreçlerin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizdi.

