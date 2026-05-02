Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir Çevre Yolu’nun ücretli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut ücretsiz işletme yapısının değiştirilmesine yönelik herhangi bir karar ya da çalışma bulunmadığını duyurdu.

Sosyal medyada İzmir Çevre Yolu’nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddialar gündeme damga vurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sürücüler olayın aslını merak ediyordu, Karayolları Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığının görüldüğü belirtilerek, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

