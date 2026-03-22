Trabzon'da şehir içi ve transit trafiği rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 43,8 kilometrelik projede 6 şeritli bölünmüş yol inşa edilirken ilk etap için viyadükler yükselmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İkinci etabında merkez ve doğu bölümünün inşallah ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Temeli 1 Mayıs 2023 tarihinde Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde temeli atılan proje, toplam 43,8 kilometrelik uzunluğuyla kentin en önemli ulaşım yatırımları arasında yer alıyor.

6 ŞERİTLİ BÖLÜNMÜŞ YOL PLANLANDI

Projenin ilk kesiminde kazı ve tünel çalışmalarının sürdüğü, özellikle başlangıç bölümünde yoğun bir imalat süreci yürütüldüğü belirtildi. Güzergahın büyük bölümünün tünellerle aşılması planlanırken, çok sayıda viyadükle de geçişlerin sağlanacağı ifade ediliyor. 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında inşa edilen Güney Çevre Yolu, Akçaabat'tan başlayarak Ortahisar ve Yomra ilçelerinin güneyinden ilerleyip Arsin ilçesi kesiminde yeniden Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.

43,8 kilometrelik yeni çevre yolunda viyadükler yükseldi! 6 şeritli bölünmüş yol yapılacak

VİYADÜKLERLE TAMAMLANACAK

Yaklaşık 16,5 kilometrelik ilk etapta çalışmaların sürdüğü projede, bu kesimin mevcut sahil yolunun güneyinden ilerleyerek Sera Gölü Kavşağı'na kadar uzanması planlanıyor. Özellikle başlangıç noktasında yükselen viyadükler, projenin sahadaki en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Güney Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ile Arsin arasındaki bölümünde şehir içi trafik ile uluslararası transit taşımacılığın ayrılması hedefleniyor. Projenin, hem kent içi ulaşımı rahatlatması hem de Sarp Sınır Kapısı güzergâhındaki ağır tonajlı araç yoğunluğunu azaltması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU: İKİNCİ ETABINI DA YAPACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Trabzon sahil geçişinde 80-90 binlere varan günlük ortalama trafikler var. Bu yaz aylarında 100 binin üzerinde demektir. Dolayısıyla bu yollar artık kaldırmıyor. 2 ve 3 şeritli yolların kaldırabileceği kapasite çoktan dolmuş durumda. Onun için bir çevre yolu projesi başlattık. Bu proje şehrimiz için kıymetli. Şehrin batısından başlattık inşallah ikinci etabında merkez ve doğu bölümünün inşallah ihalesini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası