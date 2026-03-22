Orta Doğu'daki savaş sonrası altın, yatırımcısını terse yatırdı. Savaş nedeniyle yükselmesi beklenen "güvenli liman" tam tersi yönde hareket ederek 7 bin liranın altına düştü. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken, ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

"BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI?" Altın fiyatlarının neden düştüğünü açıklayan Memiş, "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna da cevap verdi.



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Uluslararası piyasalarda ons altın 4.705 dolar seviyesinde ve %2,36'lık bir değer kaybıyla haftayı kapattı. Altın, gümüş ve tüm metallerdeki bu sert gerilemenin iki ana nedeni var.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Birincisi, petrol fiyatlarının %4 civarında prim yaparak 111-115 dolar bandına yükselmesi; ikincisi ise dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmasıdır.



ALTINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI MI? Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için bu seviyeler muhteşem fırsatlardır.



"ŞU ANKİ RAKAMLAR OLDUKÇA DÜŞÜK" Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.020 lira seviyesinde. En son kendi kişisel pozisyonumda 7.214 TL ve 7.300 TL seviyelerinin bile ucuz olduğunu belirtmiştim; şu anki rakamlar oldukça düşük.



BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI? Bu düşüşler çok kalıcı değil; ilave yapmanın tam zamanı. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Alım yapmanın mutlaka önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.



7 BİN TL'NİN ALTINA ALMAK MÜMKÜN DEĞİL Ekranlarda fiyatın 7.000 TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan 7.000 TL altına gram altın almanızın çok mümkün olacağını düşünüyorum.

