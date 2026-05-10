129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) ilanı paylaşıldı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruyla DHY kurası tarihi duyuruldu. Peki, 129.Dönem DHY kurası ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası takvimi duyuruldu. Buna göre tıp fakültesi mezunu tabipler ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden, gerekli belgeleri 22 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar Bakanlığa ulaştıran ve tescil işlemleri tamamlanan hekimler kuraya dahil edilecek.

Daha önce DHY kapsamında atanıp görevine başlamayan ya da görev süresi dolmadan istifa eden tabip ve uzman tabipler de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen engel durumları bulunmaması halinde, 22 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar dilekçeyle yeniden kuraya başvurabilecek.

Başvuruların, Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi’ne elden ya da kargo yoluyla ulaştırılması gerekiyor.



HEKİMLERİN İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem DHY Kurası'na ait ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listeleri ise 3 Haziran 2026 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanacak.

Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak hekimlerin ise 3 Haziran 2026 ile 5 Haziran 2026 saat 18.00 arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden mazeret başvurusu yapmaları gerekecek.

