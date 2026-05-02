İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Pakistan aracılığıyla ABD’ye yeni bir teklif sunduklarını belirterek, "Top artık çatışma veya diplomasi arasında seçim yapacak olan ABD’nin sahasında" dedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim, Pakistan aracılığıyla iletilen yeni diplomasi teklifi ve askeri kanattan gelen sert uyarılarla birlikte oldukça kritik bir evreye girdi.

Tahran yönetimi bir yandan masada çözüm arayışını sürdürürken, diğer yandan askeri hazırlıklarını en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’da yabancı misyon şefleriyle yaptığı görüşmede barışçıl çözüm için üzerlerine düşeni yaptıklarını açıkça ifade etti.

İran kartlarını masaya koydu: Top ABD'nin sahasında!

Garibabadi, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.” ifadelerini kullandı​​​​​​​.

İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

ASKERİ KANATTAN SAVAŞ UYARISI

Diplomatik temaslar sürerken askeri kanattan gelen açıklamalar bölgedeki tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, ABD’nin hiçbir anlaşmaya sadık kalmadığını belirterek yeni bir savaş ihtimalinin her an kapıda olduğunu söyledi.

Silahlı kuvvetlerin tam teyakkuzda olduğunu dile getiren Esedi, Amerikalı yetkililerin açıklamalarının çoğunlukla petrol fiyatlarını dengede tutmak ve içine düştükleri stratejik çıkmazdan kurtulmak için yapılmış medya odaklı hamleler olduğunu savundu. Esedi'ye göre ABD'nin bölgedeki hareketliliği, sahadaki gerçeklerden ziyade ekonomik ve siyasi bir manipülasyon çabasından ibaret görünüyor.

TRUMP MEMNUN DEĞİL

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Tahran yönetiminin kendisine ulaştırdığı son tekliften "memnun olmadığını" bildirmişti.

Trump, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor." değerlendirmesinde bulunarak, bunun sebebi olarak Tahran yönetimindeki fikir ayrılıklarını ve görüşmelerde birden fazla grupla muhatap olmak zorunda kalmalarını göstermişti.

İran ile görüşmelerin sadece "telefon üzerinden" ilerlediği bilgisini paylaşan ABD Başkanı, "İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü esasen ellerinde artık bir ordu kalmadı. Bir anlaşma yapmayı arzuluyorlar ancak ben mevcut koşullardan memnun değilim." diye konuşmuştu.

