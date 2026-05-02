Nil Deltası'nda günlük '50 milyon metreküp' üretim kapasitesine sahip yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi. Keşif, Mısır'ın enerji üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Nil Deltası bölgesinde yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. 'Nidoco N-2' adlı sondaj kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan rezervin günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

ENI VE BP İŞLETECEK

Bakanlık açıklamasında, söz konusu kuyunun uluslararası enerji şirketleri ENI ve BP tarafından işletileceği bilgisi paylaşıldı. Keşfin, bölgedeki mevcut üretim artışıyla birlikte Mısır’ın enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, bu keşfin, petrol ve doğal gaz sektöründe yabancı ortaklarla yürütülen iş birliğinin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bedevi ayrıca, ülkenin yabancı ortaklara olan borçlarının Haziran ayı sonuna kadar tamamen ödenmesinin hedeflendiğini belirtti.

BÖLGESEL ENERJİ MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Mısır, son yıllarda enerji alanında önemli keşiflere imza atmıştı. ENI tarafından 2015’te Zohr sahasında yapılan büyük doğal gaz keşfi ve BP’nin 2021’de Batı Nil Deltası Raven sahasında üretime başlaması, bölgenin enerji potansiyelini ortaya koymuştu. Ayrıca 2017’de Taurus ve Libra, 2019’da ise Giza ve Feyyum sahaları üretime açılmıştı.

Yeni keşfin, Mısır’ın enerji ihracat kapasitesini artırarak ülkeyi bölgesel bir enerji merkezi haline getirme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

