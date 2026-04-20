Mısır, aşırı nüfus yoğunluğu ve altyapı yetersizliği sebebiyle başkent Kahire’nin 60 kilometre doğusunda, çölde sıfırdan yeni bir şehir inşa edecek.

Mısır yeni şehir kuruyor! Kahire’nin doğusunda 27 milyar dolarlık proje

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek dev kentsel gelişim projesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar ve meclis yeni şehirde bulunacak. Proje, özel sektör şirketi Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Millî Bankası ortaklığında, Yeni Kahire’de hayata geçirilecek. Projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Konut, idari ve otel alanlarını kapsayan toplam 165 kuleden oluşacak projede, 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil ve açık alan yer alacak.

Medbuli “Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında” dediği projede karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurların ön planda tutulduğunu kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası