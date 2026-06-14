2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya, Curaçao’yu 7-1 mağlup ederek turnuvaya farklı galibiyetle başladı. Curaçao ise Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya, turnuvadaki ilk maçında Curaçao ile karşı karşıya geldi. NRG Stadı’nda oynanan mücadelede Almanya sahadan 7-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Almanya, 6. dakikada Nmecha’nın golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Nmecha, yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

EŞİTLİĞİ 21'İNCİ DAKİKADA YAKALADI

Turnuvaya ilk kez katılan Curaçao ise 21. dakikada Comenencia’nın ceza dışından attığı golle skora denge getirdi ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti: 1-1.

Eşitliğin ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Almanya, 38. dakikada Schlotterbeck’in kafa golüyle yeniden öne geçti. 45+5. dakikada Havertz’in penaltı golüyle soyunma odasına 3-1 üstün girdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Alman ekibi, 47. dakikada Musiala ile farkı açtı. 68. dakikada Brown’un kendi kalesine attığı golle skor 5-1’e geldi. 78. dakikada Deniz Undav’ın golüyle fark altıya çıktı. Maçın skorunu ise 7-1’lik sonuçla Havertz belirledi.

Bu sonuçla Almanya turnuvaya 3 puanla başlarken, Curaçao sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Almanyadan gövde gösterisi! Curaçao karşısında tarihi skor

Stat: NRG

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 83 Anton), Tah (Dk. 73 Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (Dk. 73 Raum), Nmecha (Dk. 73 Goretzka), Pavlovic, Sane, Musiala (Dk. 64 Deniz Undav), Wirtz, Havertz

Curaçao: Room, Floranus, Bazoer, Abispo, Fonville, Comenencia, Leonardo Bacuna, Juninho Bacuna, Chong (Dk. 83 Kastaneer), Locadia (Dk. 65 Margaritha), Hansen (Dk. 46 Antonisse)

Goller: Dk. 6 Nmecha, Dk. 38 Schlotterbeck, Dk. 45+5 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Havertz, Dk. 47 Musiala, Dk. 68 Brown, Dk. 78 Deniz Undav (Almanya), Dk. 21 Comenencia (Curaçao)

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