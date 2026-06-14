İran Milli Futbol Takımı'nın Meksika'daki Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü stadyumun yakınında park halindeki bir aracın bagajında çürümüş bir ceset bulundu. Olayın ardından güvenlik endişeleri bir kez daha gündeme gelirken, bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Meksika'nın Tijuana kentinde, İran Milli Futbol Takımı'nın antrenman yaptığı Caliente Stadyumu'nun karşısındaki bir market otoparkında park halindeki aracın bagajında bir ceset bulundu. Dünya Kupası maçlarının sürdüğü dönemde ortaya çıkan olay, bölgede büyük yankı uyandırdı.

İran Milli Takımının kamp alanı yakınlarında kan donduran olay! Otoparkta çürümüş ceset bulundu, yetkililer alarmda

Görgü tanıklarının aktardığına göre polis ekipleri, Kaliforniya plakalı gri renkli SUV aracın bagajını açarak inceleme yaptı. AFP’nin aktardığına göre, adli uzmanlar cesedi araçtan çıkarmadan önce bölgede detaylı çalışma yürüttü.

İran Milli Takımının kamp alanı yakınlarında kan donduran olay! Otoparkta çürümüş ceset bulundu, yetkililer alarmda

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANMIŞ

Tijuana Savcılığı, cesedin devriye gezen polis ekipleri tarafından bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bagajda siyah bir torbaya sarılmış halde bulunan kişinin vücudunda darp izlerine rastlandığını bildirdi. Aracın ise Çarşamba gününden bu yana terk edilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Son günlerde hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği kentte, cesedin uzun süre araçta kalmış olması nedeniyle ileri derecede çürüme meydana geldiği belirtiliyor.

İran Milli Takımının kamp alanı yakınlarında kan donduran olay! Otoparkta çürümüş ceset bulundu, yetkililer alarmda

KAMP PROGRAMI ABD’DEN MEKSİKA’YA TAŞINDI

İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlık kampını başlangıçta ABD'nin Arizona eyaletinde yapması planlanıyordu. Ancak İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle kamp programı Meksika'ya taşındı. Takım, ülkeye gelişinden bu yana yoğun güvenlik önlemleri altında bulunuyor ve otel ile stadyum arasındaki ulaşımını silahlı güvenlik güçlerinin eşliğinde gerçekleştiriyor.

İran Milli Takımının kamp alanı yakınlarında kan donduran olay! Otoparkta çürümüş ceset bulundu, yetkililer alarmda

Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından İran Milli Takımı sporcuları stadyumdan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını devam ettiriyor. FIFA ve takım yetkilileri ise güvenlik önlemlerine ilişkin sorulara henüz cevap vermedi.

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