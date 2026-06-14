ABD-İran anlaşması İsrail'i alarma geçirdi! Netanyahu kabineyi topluyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile ABD arasında gündemde olan anlaşmaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik kabinesini toplama kararı aldı. Toplantıda Lübnan sınırındaki askeri durumun da ele alınması bekleniyor.
- Netanyahu, İran ile ABD arasındaki olası anlaşmayı değerlendirmek üzere daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacak.
- Toplantıda İran dosyasının yanı sıra Lübnan sınırındaki güvenlik durumu da görüşülecek.
- İsrail medyasında, siyasi makamların Lübnan'ın güneyindeki askeri ilerlemeyi durdurma yönünde karar alabileceği öne sürüldü.
- İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu güvenlik şeridinden çekilmeyi planlamadığı belirtildi.
- Tel Aviv yönetimi, Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırıları azaltmayı değerlendiriyor.
- İsrail, nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde 'Sarı Hat' adı verilen bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu açıklamıştı.
İsrail'de gözler, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından gerçekleştirilecek güvenlik toplantısına çevrildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, İran ile ABD arasında gündeme gelen olası anlaşmayı değerlendirmek amacıyla daraltılmış güvenlik kabinesini yerel saatle 19.30'da toplayacak.
Toplantıda yalnızca İran dosyasının değil, Lübnan sınırındaki güvenlik durumunun da masaya yatırılması bekleniyor.
LÜBNAN'DAKİ ASKERİ HAREKETLİLİK DE GÜNDEMDE
İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde, siyasi makamların İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurma yönünde karar alabileceği öne sürüldü.
Öte yandan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İsrail ordusunun bölgede oluşturduğu güvenlik şeridinden çekilmeyi planlamadığı ifade edildi.
Yaklaşık bir buçuk hafta sonra ABD'de Lübnan tarafıyla yeni görüşmeler yapılmasının beklendiği belirtilirken, Tel Aviv yönetiminin olası diplomatik sürece zarar vermemek adına Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik saldırıları azaltmayı değerlendirdiği kaydedildi.
'SARI HAT' UYGULAMASI
İsrail, nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'deki uygulamalara benzer şekilde 'Sarı Hat' adı verilen bir güvenlik bölgesi oluşturduğunu açıklamıştı.
Tel Aviv yönetimi, bu bölgenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulduğunu ve olası ateşkes anlaşmalarının dışında tutulacağını savunuyor.