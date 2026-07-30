Bursa'da 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer, evinde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında çocukların da evde olduğu öğrenilirken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Buse Taşer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Buse Taşer

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İlk belirlemelere göre Taşer'in göğsünden silahla vurulduktan saatler sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Olay sırasında çocuklarının da evde bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili Taşer'in erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen silahlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da dehşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da dehşet! Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Buse Taşer'in acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları ise genç kadının bir süredir psikolojik rahatsızlığının olduğunu iddia etti.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası