Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay! Jandarma kılığında uygulama yaparak 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar
Şanlıurfa'da anlatılsa film sanılacak bir hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma kılığına girerek sahte yol uygulaması yapan bir grup hırsız, durdurdukları araçtaki 3 kişiyi bıçaklayıp ters kelepçe yaptıktan sonra 12 kilogram altın ve 2 milyon TL nakit parayı gasbederek olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun Dağyanı Mahallesi mevkiinde bir grup hırsız jandarma kılığına girerek yol üzerinde uygulama yaptı. Yaptıkları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi de indirerek arama yaptı.
TERS KELEPÇE YAPIP YOL KENARINA ATTILAR
Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 kişi, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.
12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON TL'Yİ ÇALDILAR
Hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL nakit parayı gasbederek olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.