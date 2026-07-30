Şanlıurfa'da anlatılsa film sanılacak bir hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma kılığına girerek sahte yol uygulaması yapan bir grup hırsız, durdurdukları araçtaki 3 kişiyi bıçaklayıp ters kelepçe yaptıktan sonra 12 kilogram altın ve 2 milyon TL nakit parayı gasbederek olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun Dağyanı Mahallesi mevkiinde bir grup hırsız jandarma kılığına girerek yol üzerinde uygulama yaptı. Yaptıkları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi de indirerek arama yaptı.

TERS KELEPÇE YAPIP YOL KENARINA ATTILAR

Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 kişi, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.

12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON TL'Yİ ÇALDILAR

Hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL nakit parayı gasbederek olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren olay! Jandarma kılığında uygulama yaparak 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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