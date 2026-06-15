Yunan din adamı ezber bozdu: Türklerin ilgisi ‘’gizli plan’’ değil
Batı Trakya’da Türk yatırımcıların artan gayrimenkul alımları Yunanistan’da tartışmaya neden olurken Dedeağaç Metropoliti Anthimos bu ilgiyi “gizli plan” değil, ekonomik şartların sonucu olarak değerlendirdi.
- Yunan basınında Türk yatırımcıların sınır bölgesindeki alımları "stratejik risk", "gizli plan" ve "hibrit savaş" gibi iddialarla ilişkilendiriliyor.
- Dedeağaç Metropoliti Anthimos, bu ilginin arkasında bir gizli plan görmediğini ve hareketliliğin serbest piyasa şartları ile ekonomik sebeplere dayandığını ifade ediyor.
- Metropolit Anthimos, bölgedeki boşalma ve terk edilme beklentisinin kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguluyor.
Türk vatandaşlarının Batı Trakya’daki gayrimenkul ve işletmelere yönelik artan ilgisi Yunanistan’da tartışma konusu oldu. Özellikle Meriç ve Dedeağaç çevresinde son yıllarda artan Türk yatırımları, Yunan basınında geniş yankı bulurken bazı çevreler durumu güvenlik ve jeopolitik tartışmaların merkezine taşıdı.
Yunan basınında peş peşe yayımlanan haberlerde, Türk yatırımcıların sınır bölgesinde ev, arsa ve işletme satın almalarının “stratejik risk” oluşturduğu öne sürülürken, bazı yayın organları bu ilgiyi “gizli plan” ve “hibrit savaş” gibi iddialarla ilişkilendirmeye çalıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan itirafı!
Ancak bölgenin en üst düzey dinî isimlerinden Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Türklerin bölgedeki yatırımlarının arkasında herhangi bir “gizli plan” görmediğini belirterek, yaşanan hareketliliğin serbest piyasa şartları ve ekonomik sebeplerden kaynaklandığını söyledi.
Bölgedeki birçok köyün hızla boşaldığı, önümüzdeki yıllarda tamamen terk edilmesinin beklendiği belirtiliyor. Metropolit Anthimos da meselenin kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguladı.