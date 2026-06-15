Batı Trakya’da Türk yatırımcıların artan gayrimenkul alımları Yunanistan’da tartışmaya neden olurken Dedeağaç Metropoliti Anthimos bu ilgiyi “gizli plan” değil, ekonomik şartların sonucu olarak değerlendirdi.

Türk vatandaşlarının Batı Trakya’daki gayrimenkul ve işletmelere yönelik artan ilgisi Yunanistan’da tartışma konusu oldu. Özellikle Meriç ve Dedeağaç çevresinde son yıllarda artan Türk yatırımları, Yunan basınında geniş yankı bulurken bazı çevreler durumu güvenlik ve jeopolitik tartışmaların merkezine taşıdı.

Yunan basınında peş peşe yayımlanan haberlerde, Türk yatırımcıların sınır bölgesinde ev, arsa ve işletme satın almalarının “stratejik risk” oluşturduğu öne sürülürken, bazı yayın organları bu ilgiyi “gizli plan” ve “hibrit savaş” gibi iddialarla ilişkilendirmeye çalıştı.

Yunan din adamı ezber bozdu: Türklerin ilgisi ‘’gizli plan’’ değil

Ancak bölgenin en üst düzey dinî isimlerinden Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Türklerin bölgedeki yatırımlarının arkasında herhangi bir “gizli plan” görmediğini belirterek, yaşanan hareketliliğin serbest piyasa şartları ve ekonomik sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

Yunan din adamı ezber bozdu: Türklerin ilgisi ‘’gizli plan’’ değil

Bölgedeki birçok köyün hızla boşaldığı, önümüzdeki yıllarda tamamen terk edilmesinin beklendiği belirtiliyor. Metropolit Anthimos da meselenin kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguladı.

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