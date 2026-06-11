Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Ankara'nın deniz yetki alanları konusundaki kararlı tutumunun değişmesini beklemediğini söyledi.

Sofya’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı kritik görüşmeden bir gün sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo GerapetritisTürkiye'yi diline doladı.

Yunan Bakan'ın açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"SAF DEĞİLİZ"

"Fidan ile yaptığımız görüşmelerde Türk tarafının deniz bölgeleri ve genel olarak Yunan-Türk ilişkileri konularındaki sabit, kararlı tutumunu sürdürdüğünü gördük. Türkiye’nin bu net tutumlarının bir gecede değişeceğini düşünecek kadar saf ve naif değilim."

Ankara'nın hazırlıklarını sürdürdüğü "Mavi Vatan Yasası" spekülasyonlarına dair Yunan hükümetinin basındaki haberlere göre politika üretmeyeceğini savunan Gerapetritis, iç hukuka yönelik adımların uluslararası emsal teşkil edemeyeceğini iddia etse de yaşanan derin endişeyi gizleyemedi.

Gerapetritis, "Yeni bir durum ve denklem yaratma çabaları sahada gerilimin artmasına yol açabilir. Tek taraflı sınır belirlemelerinin hiçbir hukuki geçerliliği ve yasal sonucu doğmaz" dedi.

"SAKİNLİK İSTİYORUZ ÇÜNKÜ TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMANIN ALTERNATİFİ YOK"

Atina yönetiminin, Türkiye ile iletişim kanallarını her ne pahasına olursa olsun açık tutmaya çabaladığını dile getiren Yunan Dışişleri Bakanı şunları aktardı:

"Türkiye ile iletişim kanallarını her zaman açık tutmamız ve sahada sakinlik istememiz, kendi tutumlarımızı değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Ankara ile yakınlaşma, kendi iddialarımızdan vazgeçeceğimiz veya taviz vereceğimiz anlamına da gelmiyor."

Yunan-Türk diyaloğunun mevcut sınırlarını çizen Gerapetritis, amacın temel kronik anlaşmazlıklarda anında bir uzlaşma sağlamak olmadığını; asıl hedefin gerilimi düşürecek ve bölgede istikrarı koruyacak "işlevsel bir bir arada yaşama yolu" bulmak olduğunu kaydetti.

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