Ankara'nın hazırladığı "Mavi Vatan Yasası" taslağı henüz resmiyet kazanmadan Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan sahada ve Washington'da eş zamanlı hamleler yaparken, ABD Kongresi'ndeki Yunan lobisi de Türkiye karşıtı girişimlere hız verdi.

Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku hiçe sayan tek taraflı adımlarıyla gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan, sahada ve diplomaside peş peşe sergilediği çifte provokasyonlarına devam ediyor.

Bir yandan askeri birliklerinde ve sosyal medyada Türkiye’yi hedef alan ucuz sembolik değişikliklerle iç siyasete oynamaya çalışan Atina, diğer yandan Ankara’nın hazırlıklarını sürdürdüğü milli hamlesi karşısında panikleyerek Washington’daki lobi aparatlarını devreye soktu.

YUNAN ORDUSUNDAN SEMBOL OYUNU

Yunan ordusu, Türkiye sınırına yakın Meriç bölgesinde konuşlu 29. Mekanize Piyade Tugayı’nın armasını apar topar değiştirdi. Yunan askeri kaynaklarından sızan bilgilere göre, eski armada Batı’ya bakan asker figürü, yeni tasarımda yönünü doğrudan Türkiye sınırına çevirdi.

Yunanistandan çifte provokasyon! Türkiyenin 6 mil duvarı Atinanın uykularını kaçırdı

Armaya ayrıca egemenliği tartışmalı olan Semadirek Adası’nın eklenmesi dikkat çekti. Bununla da yetinmeyen Atina, geçtiğimiz haftalarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) kalıcı olarak konuşlandırdığı 337M Filosu pilotlarına "Hayaletler Kıbrıs üzerinde" armaları dağıtarak yeni bir tahrik dalgası başlatmıştı.

YUNAN LOBİSİ A PLUS DESTEKÇİLERİYLE KONGRE’DE AYAKLANDI

Atina'yı asıl korkutan ve uykularını kaçıran gelişme ise Ankara'nın denizlerdeki egemenlik haklarını perçinleyecek olan tarihi yasa tasarısı oldu. Türkiye’nin kendi iç mevzuatıyla sınırlarını mühürlemeye hazırlandığını duyan Yunan lobisinin A Plus fonlayıcıları ve Hellenic American Leadership Council (HALC) gibi lobi odakları, henüz taslak aşamasındaki metinden bile korkarak ABD Kongresi’ni ayağa kaldırdı.

Kongre Yunan-İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Kongre Üyesi Gus Bilirakis ve Brad Schneider, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya iki partili acil bir hezeyan mektubu gönderdi. Türkiye’nin haklı tezlerine karşı Washington’ı müdahaleye çağıran milletvekilleri, mektuplarında şu skandal ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini yasallaştırmak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığına dair haberler, bölgesel gerilimleri daha da alevlendirecek ve uluslararası denizcilik normlarına meydan okuyacaktır. ABD Dışişleri Bakanlığı, Mavi Vatan doktrinini yasallaştıran her türlü Türk mevzuatına kamuoyu önünde açıkça karşı çıkmalı ve endişelerini doğrudan üst düzey Türk yetkililere iletmelidir. Bu kanun, 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası kapsamında ABD, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında kurduğumuz stratejik ittifakın hedeflerini doğrudan baltalamaktadır."

Yunanistandan çifte provokasyon! Türkiyenin 6 mil duvarı Atinanın uykularını kaçırdı

MAVİ VATAN YASASI NEDİR?

Ankara’nın uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı düzenleme, Türkiye’nin denizlerdeki haklı tezlerini resmi olarak kanun maddesine dönüştürecek.

Yunanistan'dan çifte provokasyon! Türkiye'nin 6 mil duvarı Atina'nın uykularını kaçırdı

'12 MİL' KANUNLAŞIYOR

Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki karasularının 12 deniz mili olduğunu resmen yasa maddesi haline getirerek mevcut fiili uygulamayı uluslararası hukuka uygun şekilde kayda geçirilecek.

Yunanistan'dan çifte provokasyon! Türkiye'nin 6 mil duvarı Atina'nın uykularını kaçırdı

EGE'DE 6 MİL SINIRI

Ege Denizi’ndeki karasuları 6 deniz mili esas alınarak kayıt altına alınıyor. Böylece Yunanistan’ın Ege’yi bir "Yunan gölüne" çevirme noktasındaki 12 mil rüyası ve kıta sahanlığı şantajları hukuki bir duvarla örülüyor.

Ayrıca taslak metinde, deniz yetki alanlarının korunması, sınır ihlallerine anında müdahale edilmesi ve Akdeniz'deki stratejik sondaj/askeri koordinasyon süreçlerinde Cumhurbaşkanı’na geniş ve dinamik icra yetkileri verilmesi öngörülüyor.

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