Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu ile Yalova - Çınarcık - Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirterek, "Mevcut yol uzunluğunu 3,5 kilometre kısaltacağız. Ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuştu. Yalova-Armutlu Yolu Projesi'nin seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşeceğini müjdeleyen Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu ile Yalova-Çınarcık-Armutlu güzergâhını birbirine bağlayacak yeni bir ulaşım alternatifi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

19 DAKİKALIK YOL 3 DAKİKAYA İNECEK

Yalova Güney Çevre Yolu ile her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Uraloğlu müjdeyi verdi

"Yalova şehir merkezi üzerindeki trafiğin bir bölümünü çevre yoluna aktararak bölgedeki yoğunluğu rahatlatacak, turizm merkezlerinin devlet yoluna ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacağız. Yine o çevre yolunu inşallah ileride yapmayı planladığımız güney otoyoluna da bağlantısı proje çalışmalarına da bir taraftan başladık. Bu da önemli bir proje. 5,9 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzu bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında inşa ediyoruz. Projemizde 4 köprü ve 4 alt geçidi de beraberinde inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz."

Bakan Uraloğlu, bu iki projenin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna değinerek, "Bir bütün olarak Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecektir. Böylelikle özellikle dini bayramlarda, yaz sezonunda, hafta sonlarında Yalova şehir merkezinde yaşanan yoğun trafiği de önemli ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Hem ekonomimize güç katacak, hem de doğamızı bu vesileyle korumuş olacağız." dedi.

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Uraloğlu müjdeyi verdi

Bugün Yalova'yı 32 faal tersane ve 6 tekne imal yeri ile Türkiye'nin tersanecilik faaliyetlerinin merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ayrıca 17 yüzer havuz ve 2 kuru havuz ile Yalova'yı Avrupa'nın en iyi bakım-onarım tersanelerine sahip tersaneler bölgesine getirdik. Çalışmalarla kapasitesini artırdık, yine tekne imalat kapasitesini geliştirdik." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası