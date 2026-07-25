YKS tercih kılavuzu görüntüleme ekranı, 2026 üniversite yerleştirme sürecine hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kontenjan kılavuzunun ardından 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte, YKS tercih kılavuzu PDF görüntüleme ekranı...

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları tercih listelerini hazırlamaya başladı. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu erişime açılırken, adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu, özel koşulları ve ÖSYM duyurularını dikkatle incelemesi gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Kılavuzda üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programları, kontenjan bilgileri, puan türleri, başarı sırası şartları, öğretim süresi ve programlara ilişkin özel koşullar bulunuyor. Adaylar tercih listelerini hazırlarken yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını ve programların geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini de birlikte değerlendirebilecek.

ÖSYM, 21-28 Temmuz tarihleri arasında yayımlanan kılavuzun ön bilgi amacı taşıdığını bildirdi. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce tercih süresi içinde yeniden yayımlanacak güncel kılavuzu kontrol etmesi gerekiyor. Program adları, kontenjanlar, özel koşullar veya açıklamalarda değişiklik yapılabileceği için tercih listesinin ilk yayımlanan belgeye göre kesinleştirilmemesi ve ÖSYM duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih kılavuzu görüntüleme ekranı: YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlıyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan takvime göre 2026 YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Üniversite tercih süreci 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Adayların 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini bu tarihler arasında sisteme kaydetmesi gerekecek.

Tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak elektronik ortamda yapılacak. Tercih listesi sisteme kaydedildikten sonra bilgilerin kontrol edilmesi, tercih süresi sona ermeden gerekli değişikliklerin yapılması ve işlemin başarıyla tamamlandığının doğrulanması gerekiyor.

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