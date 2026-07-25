Bir süredir düşüşte olan sıfır netli aday sayısı 2026’da yüzde 64,4 artarken, en vahim tablo fen bilimlerinde görüldü. Uzmanlar, öğrencilerin temel fen bilgi ve becerilerinde ciddi sıkıntılar yaşadığı uyarısında bulundu.

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 Değerlendirme Raporu, sınav sonuçlarına dair dikkati çeken verileri ortaya koydu.

Rapora göre, 2026 yılında TYT’de 100 ve üzeri puan alan aday sayısı 2 milyon 187 bin 743 oldu. Ancak sınava giren adaylar arasında 67 bin 87 kişinin tek bir neti dahi bulunmadı.

Bu sayı, sınava katılan adayların yaklaşık yüzde 2,98’ine karşılık geldi. Sıfır net yapan aday sayısındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Her sekiz adaydan biri tek doğru yapamadı: YKS’nin en zayıf halkası ‘fen’ oldu

TYT’de 1 neti bile olmayan aday sayısı 2023’te 100 bin 510, 2024’te 64 bin 85, 2025’te ise 40 bin 818 olarak kaydedilirken, 2026’da bu düşüş eğilimi tersine döndü. Sıfır net yapan aday sayısı bir önceki yıla göre yüzde 64,4 artarak 67 bin 87’ye yükseldi.

TEDMEM raporuna göre, AYT’de de bazı alanlarda sıfır net yapan aday sayısında artış görüldü. Sayısal ve sözel puan türlerinde 1 neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre belirgin şekilde yükselirken, eşit ağırlık ve dil alanlarında düşüş yaşandı.

Her sekiz adaydan biri tek doğru yapamadı: YKS’nin en zayıf halkası ‘fen’ oldu

Hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının en yüksek olduğu test ise fen bilimleri oldu. Fen bilimleri testinde adayların yaklaşık yüzde 12’si hiçbir soruya doğru cevap veremezken, temel matematik testinde bu oran yüzde 9 olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM LGS birincileri sırlarını açıkladı! Üçü de aynı noktaya dikkat çekti

Raporda özellikle fen bilimleri testindeki düşük performansa dikkat çekildi. TYT fen bilimleri testinde doğru cevap sayısı 0-1 aralığında kalan adayların oranı yaklaşık yüzde 19 oldu. Bu oran, yaklaşık 428 bin 417 adaya karşılık geliyor. TEDMEM değerlendirmesinde, bu tablonun öğrencilerin fen okuryazarlığı alanındaki temel bilgi ve becerilerinde sorunlara işaret ettiği belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası