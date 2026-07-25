CHP’den bir günde istifa eden 91 milletvekili, TBMM tarihinde bir günde yaşanan en büyük milletvekili ayrılığı olarak kayıtlara geçti.

HABER MERKEZİ/ANKARA- CHP’de bir günde yaşanan 91 milletvekili istifası, TBMM tarihine geçti. 2002’de DSP’den bir günde 35 milletvekili istifa etmişti.

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin kuruluş süreciyle yaşanan istifalar, böylece Meclis tarihinde bir günde gerçekleşen en yüksek milletvekili ayrılığı oldu.

İstifaların Meclis sistemine işlenmesi gün boyunca sürdü. Yeni Parti’nin resmî kaydı henüz gerçekleşmediği için CHP’den ayrılan isimler uzun süre sistemde “Bağımsızlar” sütununda yer aldı.

CHP’den istifa edenler ve diğer bağımsızlarla birlikte Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı 102’ye yükseldi. Bu sayı, AK Parti’nin ardından Meclis’teki en büyük grup olarak değerlendirildi.



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