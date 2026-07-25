Yeni Parti’nin kurucular kurulunda, haklarında çeşitli iddialar ve dokunulmazlık fezlekeleri bulunan çok sayıda milletvekili de yer aldı.

HABER MERKEZİ- Özgür Özel tarafından dün kurulan Yeni Parti’nin kurucular kurulunda, haklarında rüşvet, yolsuzluk ve kurultaya şaibe karıştırıldığı iddiaları nedeniyle fezlekeler bulunan Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan da yer alıyor.

Söz konusu isimler hakkında, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’da dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik çok sayıda fezleke bulunuyor. Partinin Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel ise fezleke sayısında ilk sırada yer alıyor. Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 fezleke, TBMM’de ise 8 partiden yaklaşık 150 milletvekiline ait toplam 1.090 dokunulmazlık dosyası vardı. CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin Yeni Parti saflarına katılmasıyla birlikte, CHP’ye ait fezlekelerin büyük bölümü de yeni partiye geçmiş oldu.

Yeni olan sadece adı... Fezlekeleriyle birlikte gittiler

Yeni Parti’nin kurucular kurulunda yer alan bazı milletvekilleri hakkında çeşitli iddialar bulunuyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, Genel Başkan Özgür Özel’e toplam 1,2 milyon TL nakit verdiğini öne sürerken, Muhittin Böcek ise Özel’in yönlendirmesiyle Manisa’da Ferdi Zeyrek’e 950 bin avro, Antalya’daki aday tanıtım toplantısında ise Özel’e 200 bin dolar nakit teslim edildiğini iddia etti.

Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba da rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Karabat’ın Aziz İhsan Aktaş’tan seçim çalışmaları için 5 milyon lira aldığı, Bulut’un Seyhan Belediyesi ihaleleri kapsamında 1 milyon dolar rüşvet aldığı, Taşkın Özer’e ise İBB operasyonu öncesinde nakit para devredildiği öne sürülüyor.

Yeni olan sadece adı... Fezlekeleriyle birlikte gittiler

Gökhan Böcek ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Veli Ağbaba’nın CHP Genel Merkezi adına 1 milyon avro talep ettiğini, ayrıca “Para nerede?” mesajı attığını ve danışmanının hesabına 500 bin lira gönderildiğini iddia etti.

Yeni olan sadece adı... Fezlekeleriyle birlikte gittiler

Öte yandan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelere oy karşılığı para teklif edildiği iddiaları nedeniyle açılan davada adı geçen bazı milletvekilleri de Yeni Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor. Bu isimler arasında Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer’in yanı sıra Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan da bulunuyor.



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