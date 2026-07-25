TBMM gündeminde mafya dizileri ve gündüz kuşağı programları tartışıldı. Milletvekilleri eleştirilerini sıralarken, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise mafya dizileri için “Dizi sektörü Kurtlar Vadisi türbülansından çıkamadı” dedi.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- Gündüz kuşağı programlarının yanı sıra ekranda giderek daha fazla yer verilen mafya dizileri, TBMM’nin de gündemine geldi.

Milletvekilleri bu programlara yönelik eleştirilerini sıralarken, gündüz kuşağı programlarında sunucuların ve katılımcıların adeta kendilerini hâkim-savcı yerine koyarak ekranda paralel yargılama yaptıklarına dikkat çekti.

Tepki çeken mafya dizileri TBMM'de ele alındı: Vekiller de şikâyetçi!

Bu programlarda ahlaki dejenerasyonun had safhada olduğunu belirten milletvekilleri, son dönemde artan mafya dizilerine yönelik de “Öyle ki her bölümde 15 kişi ölüyor ve hep maskeli kişiler öldürülüyor. Mafya dizileri buna döndü, çünkü yeni figüran bulunamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tepki çeken mafya dizileri TBMM'de ele alındı: Vekiller de şikâyetçi!

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, hem gündüz kuşağı programları hem de televizyon dizilerine yönelik yapımcılar, senaristler ve televizyon yöneticileriyle çok sayıda toplantı yapıldığını, ancak bu programların reyting yarışı nedeniyle yayınlanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Tepki çeken mafya dizileri TBMM'de ele alındı: Vekiller de şikâyetçi!

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Daniş, gündüz kuşağı programlarına yönelik Adalet Bakanlığının yeni bir yasal düzenleme hazırladığını, mafya dizilerine ilişkin ise “Dizi sektörü Kurtlar Vadisi türbülansından çıkamadı. Birebir konuştuğunuz zaman herkes bunu kabul ediyor ama dizi yayına girdiği zaman bakıyorsunuz değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

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